استعدادات لموسم الأمطار في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة بدء استعدادها لموسم الأمطار، حيث باشرت الفرق المختصة في البلدية بتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في مناطق مدينة الشارقة كافة، وتوفير مختلف المعدات اللازمة في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات التصريف لسحب تجمعات المياه بصورة تعزز من انسيابية الحركة المرورية، والتعامل مع تجمعات الأمطار أولاً بأول وفق خطط مدروسة تعمل بها البلدية.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار، أن الفرق المختصة في البلدية انتهت من حملتها الموسمية لتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق مدينة الشارقة، والتي تتعرض لتراكم الأتربة والأوساخ ومخلفات الأشجار، ما يؤثر على فعاليتها في تصريف المياه، ولذا تحرص البلدية بشكل سنوي على تنظيم حملة لتنظيفها، لتعزيز انسيابية عملها، حيث ركزت البلدية خلال هذه الحملة على تنفيذ أعمال التنظيف خلال وقت متأخر من الليل، حرصاً منها على عدم إرباك الحركة المرورية.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن البلدية وفرت فرق عمل تم تزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة، لإنجاز أعمال تنظيف فتحات تصريف المياه، حيث تم تنظيف أكثر من 11 ألف فتحة تصريف في مختلف الشوارع والميادين، خلال 200 ساعة عمل، مشيراً إلى أن الفرق انتهت كذلك من صيانة وتنظيف 17 محطة ضخ من أصل 21 محطة ضخ مياه رئيسة في المدينة.