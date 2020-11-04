منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء في أبوظبي

أبوظبي (وام)

‏‎ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، اجتماع اللجنة الذي عقد بقصر الوطن.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع الخطة والميزانية الخمسية للقطاع للسنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الدعم ومبادرات التحول والأهداف الاستراتيجية للعام 2021، واستعرضت اللجنة المشاريع الجديدة المنتظر طرحها في مجال إنتاج الكهرباء والماء، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

منصور بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع

‏حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا، التي تضم كلاً من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية نائب رئيس اللجنة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة.