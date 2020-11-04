شكلتها «صحة أبوظبي».. مجموعة علمية وتقنية استشارية للطوارئ

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي تشكيل «المجموعة العلمية والتقنية الاستشارية للطوارئ» (STAGE)، في إطار جهودها لتعزيز وتمكين استجابة قطاع الرعاية الصحية لحالات الطوارئ، حيث ستعمل المجموعة مع إدارات الدائرة، لتوظف خبراتها في جهود تطوير الاستراتيجيات وصناعة القرار في أوقات الأزمات والطوارئ.

وتضم المجموعة خبراء في القطاعين العام والخاص من الإمارات والمنطقة والعالم، بما في ذلك مختصون في المجالات الأكاديمية والتقنية والعلمية المتعلقة بالجائحة من أميركا، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية، والسعودية. وتشمل تخصصات أعضاء المجموعة: الصحة العامة، الاقتصادات الصحية، قيادة النظم الصحية، التخطيط والاستجابة الوطنية للجائحة، الابتكار والبحث، جودة الخدمات وسلامة المرضى، الصحة العالمية والديموغرافيا، الرعاية الصحية الحرجة، الأمراض الرئوية، الأمراض المعدية، علم الفيروسات والمناعة، علم الجينوم، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الدائرة: «نعمل على تسخير كافة الموارد والقدرات المتاحة للمضي قدماً في تعزيز القطاع الصحي وإثراء مخرجاته وتمكين العاملين فيه، وهو ما يُعد جزءاً من رؤيتنا الرامية لجعل أبوظبي مجتمعاً معافى، حيث حرصنا على تشكيل المجموعة التي ستكون بمثابة مرجع استراتيجي بارز لرفد جهود القطاع الصحي، فضلاً عن دورها الهام في توفير الخبرات العلمية والتقنية والتوصيات اللازمة في ظل مواجهتنا لجائحة كوفيد-19 وفي أي حالات طوارئ مستقبلية».

توصيات واستراتيجيات

تعمل المجموعة على تقديم التوصيات حول سبل تعزيز الممارسات المحلية والعالمية، وتسليط الضوء على الاستراتيجيات الفعالة، للوقوف على سيناريوهات الطوارئ في دائرة الصحة. وستمثل المجموعة منصة يتم فيها طرح القرارات والإجراءات المقترحة، واستعراض أبرز التحديات والمتطلبات والاعتبارات المبنية على خبرات الأعضاء، كما ستوفر تصوراً شاملاً حول استجابة الدائرة لحالات الطوارئ وستقدم توصياتها اللازمة، بما يتماشى مع الأهداف المنشودة.