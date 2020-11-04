منتدى عالمي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس أعمال المنتدى العالمي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، الذي تنظمه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ويتمحور حول مفاهيم السلامة والأمن وروبوتات الإنقاذ.

يهدف المنتدى الذي يعقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، ويستمر 3 أيام إلى تعزيز دراسة الأمن والروبوتات ودمج التكنولوجيات المتعلقة بكل من الروبوتات والأمن في مجموعة متنوعة من التطبيقات ذات الصلة.. ويركز على التطبيقات الحديثة المتعلقة ببروتوكولات السلامة خلال جائحة كورونا ورصد مدى استجابتها. ويشهد المنتدى طرح 42 ورقة بحثية، من بينها ورقتان لمركز جامعة خليفة للأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير عام المنتدى نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسرنا أن ننظم هذا المنتدى الافتراضي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 2020، والذي يركز على السلامة والأمن وروبوتات الإنقاذ واستعراض بعض الابتكارات الرئيسة في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية والتكنولوجيات المتعلقة بالأمن». وأضاف: «يسعى المنتدى الذي يأتي بعد تنظيم جامعة خليفة بنجاح لتحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020 فبراير الماضي، إلى تقديم أحدث الابتكارات، التي ستمهد الطريق أمام الحلول التكنولوجية المتطورة في المستقبل القريب».