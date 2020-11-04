جامعة زايد تنظم «الخمسون عاماً القادمة»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم كلية التربية في جامعة زايد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الفكر العربي مؤتمر التعليم الثالث تحت عنوان: «الخمسون عاماً القادمة تبدأ الآن»، الذي سيعقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي 9 نوفمبر الجاري.

يأتي المؤتمر ليؤكد أهمية إعداد الأجيال القادمة لمستقبل يشهد تغييرات عميقة ومتسارعة في التعليم وطرائقه، ويركز على ثلاثة محاور هي القيادة التربوية وتعليم الطفولة المبكرة في عصر الذكاء الاصطناعي وإعداد المعلم وتدريبه لعصر الذكاء الاصطناعي.

ويوفر المؤتمر منصة للباحثين والقادة التربويين والمعلمين وأساتذة التعليم العالي كي يتعاونوا ويتبادلوا الخبرات، ويستكشفوا ممارسات مبتكرة لخلق بيئات تعلم وتعليم ناجحة.

ومن المقرر أن تلقي معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد، كلمة الافتتاح، كما تلقي معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام كلمة خلال المؤتمر، بالإضافة إلى كلمة للدكتور هنري العويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي، وكلمة للدكتورة رنا تميم عميدة كلية التربية، ويشارك في مؤتمر التعليم الثالث حوالي 500 باحث وأكاديمي ومعلم وخبير ميداني.