«تريندز» يوقع مذكرة تفاهم مع «السديم»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع مركز السديم للقبة السماوية وعلم الفلك مذكرة تفاهم، هدفها تعزيز التعاون العلمي والبحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها اقتصاد الفضاء، والتجارب الدولية المرتبطة باستكشاف الفضاء، ودور قطاع الفضاء في دعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة؛ إلى جانب التعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد أحمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي والمستشار العلمي لمركز «تريندز»، بهذه المناسبة أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز «السديم»، يندرج في إطار حرص المركز على تعزيز شراكاته مع مختلف المراكز البحثية والعلمية، وتعزيز التعاون معها في المجالات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة، وأوضح الأستاد أن التعاون مع مركز «السديم» ينسجم تماماً مع الفلسفة العلمية لمركز «تريندز»، والتي تركز على مجالات تخدم اقتصاد المعرفة.