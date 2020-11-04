تخريج خبراء حقوق «ملكية فكرية» بدبي

دبي ( الاتحاد)

احتفل مركز ضاحي خلفان وجمعية الإمارات للملكية الفكرية أمس، بتخريج الدفعة الثالثة لدبلوم خبير ملكية فكرية والدفعة الأولى لبرنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية، وذلك عبر حفل أقيم عن بعد.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، في كلمته التي ألقاها: إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أشهد تخريج كوكبة جديدة من منتسبي دبلوم خبير ملكية فكرية، الذين نجحوا في اجتياز متطلباته بجدارة واقتدار.

وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، في كلمته التي ألقاها في الحفل، إلى أن الفكر الإنساني من أجدر الحقوق بالحماية القانونية.

وتوجه الدكتور محمد عبدالله المر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه اللامحدود لفعاليات الجمعية، حيث تكفل بمنح عدد (15) مقعداً لمنتسبي وزارة الداخلية، منوهاً إلى أن 16 منتسباً جديداً يشاركون الآن في ورش تدريبية في الدورة الرابعة من الدبلوم المعتمدة عن بعد، التي انطلقت منتصف شهر أكتوبر الماضي، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.