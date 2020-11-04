«الطوارئ والأزمات في أبوظبي» تحدّث إجراءات دخول الإمارة ابتداء من الأحد

أجرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي تحديثاً على إجراءات دخول الإمارة، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا المستجد، ويعتمد إلزام السكان والزوار بإجراء فحوصات إضافية داخل الإمارة، حسب مدة إقامتهم فيها.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، على جميع السكان والزوار، الذين يدخلون الإمارة من يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري، إجراء فحص مسحة الأنف /PCR / في اليوم الرابع فقط لمن امتدت مدة إقامتهم 4 أيام متواصلة فأكثر. وفي حالة البقاء في الإمارة لمدة 8 أيام فأكثر، يجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف / PCR / إضافي في اليوم الثامن.

يستمر السماح لسكان وزوار إمارة أبوظبي بالدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص / PCR / أو فحص الليزر / DPI / وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة، كما أنه على كل من دخل الإمارة قبل يوم الأحد 8 نوفمبر، تطبيق الإجراءات السابقة التي تتطلب إجراء فحص /PCR / في اليوم السادس من الدخول.