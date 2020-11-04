«اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» تدين الهجمات الإرهابية الأخيرة

أدانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بشدة الهجمات الإرهابية، التي استهدفت عدة مدن وعواصم عالمية، وكان آخرها الهجمات التي استهدفت العاصمة النمساوية فيينا والهجوم على جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، إلى جانب الهجمات الإرهابية في مدينتي باريس ونيس الفرنسيتين، وأدت إلى سقوط العديد من الأبرياء وإصابة آخرين.

وأكدت اللجنة في بيان لها رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب والتمييز على أي أساس وتحت أي مبرر أو ذريعة، معربة عن مساندتها لضحايا الجرائم الإرهابية وأحداث التمييز والكراهية.. ودعت إلى ضرورة العمل على إعلاء قيم التعايش والتسامح والسلام، وعدم الربط بين الأديان وهذه الحوادث الإجرامية البعيدة كل البعد عن تعاليم الأديان.

وأوضحت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أن تصاعد حوادث الإرهاب وخطاب الكراهية والتمييز خلال الأيام الأخيرة، يؤكد الحاجة إلى استراتيجية عالمية عاجلة للتصدي لهذه الأفكار، والتحرك السريع لمواجهتها انطلاقاً من المبادئ والقيم التي نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، مع أهمية العمل على إقرار تشريع عالمي يجرم أشكال الكراهية والعنصرية والتمييز كافة.