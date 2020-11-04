العالم بحاحة إلى صياغة مبادئ جديدة للتصميم الحضري

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، أن العالم بحاجة إلى صياغة مبادئ جديدة للتصميم الحضري تواكب احتياجات المستقبل والطريقة التي سيعيش بها سكان العالم، خاصة في ما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة وحماية النظام المائي وممارسات الزراعة المستدامة، مؤكدة الحاجة العاجلة لتنمية حضرية متكاملة.

وشددت معاليها على أهمية أن تتضمن مبادئ تصميم مدن المستقبل حماية الحياة البرية والموارد الطبيعية، والحد من التأثير على النظام البيئي، مشيرة إلى أن نحو نصف سكان العالم سيعشون في المدن الكبرى التي يصل عدد سكانها إلى 10 ملايين نسمة أو أكثر بحلول عام 2025، وإلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيشهد اهتماماً واسعاً من قبل أكثر من 100 دولة مشاركة ستقوم بتناول قضايا وحلول التنمية الحضرية والريفية.

وأوضحت معاليها، في كلمتها الرئيسية خلال افتتاح أعمال أسبوع التنمية الحضرية والريفية، والذي يقام ضمن سلسلة فعاليات أسابيع ما قبل الانطلاق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما شكلت نموذجاً لافتاً في التنمية الحضرية من خلال مسيرة التحول من حياة تعتمد على الغوص في مياه الخليج للبحث عن اللؤلؤ إلى التوسع والبناء في قلب الصحراء وتشييد ناطحات السحاب، وذلك بفضل رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والذي طالما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين تشييد البنية التحتية الفعلية والبشرية للدولة والحاجة إلى احترام الأرض التي أنعم الله علينا بها والحفاظ عليها.

وأشارت معاليها إلى تجربة تأسيس المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» في دبي قبل أكثر من عقدين كمركز غير ربحي للأبحاث الزراعية التطبيقية يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي وانتشار التغذية السليمة، ليصبح اليوم مركزاً عالمياً للامتياز في تعزيز الإنتاجية الزراعية واستدامتها في البيئات المالحة والهامشية حول العالم، لافتة إلى أن «إكبا» وغيره من المراكز الأخرى هي ثمار رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ 50 سنة مضت.

ويشارك في فعاليات أسبوع التنمية الحضرية والريفية، المنعقد افتراضياً، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة»، وسيمنس، شريك رقمنة البنية التحتية من فئة شريك أول رسمي في «إكسبو 2020 دبي»، مجموعة من رواد التنمية وأصحاب الرؤى في مجال التقنية والمسؤولين الحكوميين من عدد من أكثر مدن العالم سكاناً.