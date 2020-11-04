حمد الرميثي يستقبل قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني

أبوظبي (وام)‏

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد بمب مكت قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة، في مستهل اللقاء بقائد الأركان العامة للجيش الموريتاني، مشيداً بالعلاقات الطيبة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مختلف المجالات، وأكد الحرص الدائم على تطويرها وتنميتها خاصة في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات وتطويرها، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.