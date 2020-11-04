حمدان بن زايد: مناسبة غالية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية يتجلى فيها الانتماء والولاء وحب الوطن في نفوس أبنائه، وتغرس في قلوب الأجيال احترام رمز الدولة وراية مجدها وعزها.

وأضاف سموه أن يوم العلم مناسبة لاستحضار الوفاء لسيرة الآباء المؤسسين الذين رفعوا قيم الاتحاد عالياً فأثمرت وطناً عزيزاً وفخراً لنا جميعاً.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس: «يوم العلم مناسبة وطنية غالية علينا جميعاً يتجلى فيها الانتماء والولاء وحب الوطن في نفوس أبنائه، وتغرس في قلوب الأجيال احترام رمز الدولة وراية مجدها وعزها، ونستحضر في هذا اليوم الوفاء لسيرة الآباء المؤسسين الذين رفعوا قيم الاتحاد عالياً فأثمرت وطناً عزيزاً وفخراً لنا جميعاً».