هزاع بن زايد: نجدد العهد ونصون الراية

أبوظبي (الاتحاد)

توجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بأسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر» أمس: «نتوجه في يوم العلم بأسمى التهاني والتبريكات لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، وحكام الإمارات وأولياء العهود، مجددين عهد الوفاء والولاء بأن نصون الراية واحدة موحدة عالية خفاقة في سماء المجد والتقدم والازدهار».

وأضاف: «نتوجه أيضاً بكل الفخر والتقدير للقوات المسلحة ولجنودنا البواسل وشهدائنا الأبطال وأهلهم وعوائلهم، معربين عن أعمق مشاعر الامتنان لجنود خط الدفاع الأول الذين أثبتوا جدارة وعزيمة لا تلين في احتواء كوفيد 19 وتقديم يد العون لشعوب العالم في مواجهة هذا الوباء».