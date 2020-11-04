منال بنت محمد: اعتزاز بالثوابت

دبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة دبي للمرأة بيوم العلم، حيث تم رفع علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح أمس، تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ورفعت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مؤكدةً سموها رمزية هذه المناسبة التي تؤكد الاعتزاز بالقيم والثوابت الأصيلة لدولة الإمارات والولاء للقيادة الرشيدة والالتفاف حولها لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في شتى المجالات.

وقالت سموها: إن رفع علم الإمارات عالياً في وقت واحد بجميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس، وفوق البيوت والمباني والميادين، يعكس روح التلاحم التي يعيشها أبناء الوطن والمقيمون والاعتزاز بعلم الدولة ورمزيته في التعبير عن وحدة وسيادة الدولة وتنشئة الأجيال الجديدة على التمسك بالقيم الإنسانية والحضارية التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون وتعزيز الوعي لديهم بقدسية العلم والحفاظ عليه عالياً شامخاً.