حصة بوحميد ترفع العلم على مبنى الموارد البشرية وتنمية المجتمع

دبي (الاتحاد)

رفعت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع علم الإمارات على المبنى المشترك لوزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارتين وبمشاركة عدد محدود من الموظفين، وذلك استجابة للظروف الحالية ووفقاً للتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وبهذه المناسبة بادرت مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة برفع علم الإمارات، إضافة إلى مراكز التنمية الاجتماعية ومراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع والتي تفاعلت مع هذه المناسبة الوطنية الغالية برفع العلم على أنغام السلام الوطني.

وتم بث الاحتفال افتراضياً عبر تطبيق «مايكروسوفت تيمز» بمتابعة موظفي الوزارتين الذين تم إشراكهم في الاحتفال بفعاليات يوم العلم من مواقع عملهم على مستوى الدولة ليعايشوا معاً أجواء هذه المناسبة الوطنية.