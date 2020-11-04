ولي عهد الشارقة يشهـد الاحتفال بيوم العلم

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، احتفالات إمارة الشارقة بيوم العلم، والتي نظمتها لجنة احتفالات الشارقة باليوم الوطني 49 للدولة، أمس، في مكتب سمو الحاكم.

حيث تفضل سموه وعند تمام الحادية عشرة صباحاً، بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، بمشاركة ضباط وأفراد من الإدارة العامة للحرس الأميري والفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، حيث حلق عالياً في سماء الوطن، احتفالاً واعتزازاً بيوم العلم.

حضر فعاليات يوم العلم عدد من الشيوخ وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية، ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.