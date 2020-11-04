عمار النعيمي: تجسيد للتكاتف

عجمان (وام)



أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن «يوم العلم» يجسد التكاتف والتناصر والتعاضد من أجل دولتنا واتحادنا، ويرسخ المكانة الرائدة للإمارات والتي تكللت برفع علم دولتنا عالياً بوصول أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية وانطلاق رحلة «مسبار الأمل» للمريخ والتي تمثل علامة بارزة ومميزة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحقيق أكبر إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، ومشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي جعل الإمارات الأولى عربياً في إنتاج الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة النووية.

قال سموه، بمناسبة الاحتفال «بيوم العلم»: إن «يوم العلم» مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، تزيد من ثقافة تقدير العلم، باعتباره رمزاً للانتماء لهذه الأرض ولهذا الوطن، وفيها نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، وتوحيد الطاقات من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان، أننا اليوم نقف إجلالاً وإكباراً لجيل الآباء الذي قدم الكثير وبذل الجهد سخياً من أجل توحيد الكلمة وتأسيس دولة عصرية مزدهرة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية لينعم المواطن والوطن بالأمن والاستقرار.

وأوضح سموه أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب قادة وشعب الإمارات الكريم، ونزداد بها فخراً أن تأتي متزامنة مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يوم للتعبير عن مدى محبة الناس لهذا البلد ولقيادته وعلمه.