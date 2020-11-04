علي الشامسي: تجديد لروح البذل

أبوظبي (وام)

احتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بيوم العلم، بحضور معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقاً للبروتوكول المعتمد من مجلس الوزراء.

وأعرب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة عن مشاعر الاعتزاز والفخر في هذا اليوم، الذي تتجدد فيه روح البذل والإخلاص والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، وتأكيد معاني اللحمة الوطنية التي تشكل رمزاً من رموز الولاء، ومناسبة عزيزة تتجسد فيها كافة معاني الانتماء، وبذل الغالي والنفيس للذود عن راية الوطن ومكتسباته.

شارك في الاحتفال المديرون العامون والتنفيذيون، وذلك وفق جملة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة.