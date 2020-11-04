وزارة الدفاع تحتفل بيوم العلم

أبوظبي (وام)

احتفلت وزارة الدفاع في أبوظبي بـ«يوم العلم» رمز الهوية الإماراتية، فقد قام مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، برفع العلم أمام مبنى الوزارة، بحضور الوكلاء المساعدين وعدد من ضباط ومسؤولي وموظفي الوزارة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. يأتي الاحتفال تلبية للمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإطلاق مبادرة «يوم العلم» تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم.