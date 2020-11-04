«قضاء أبوظبي» تحتفي بيوم العلم

أبوظبي (وام)

شاركت دائرة القضاء في أبوظبي، في الاحتفال بيوم العلم، وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، يرسخ قيم الانتماء والولاء وحب الوطن لدى أبناء الإمارات الذين يلتفون حول رايته الشامخة في ظل قيادة رشيدة مهدت كل السبل وأرست الأساس المتين والداعم لضمان مواصلة مسيرة التطور والنماء والازدهار في مختلف جوانب الحياة.

من جهته، أكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن رفع علم الإمارات هو أمانة تحملها ضمائرنا، ونؤديها فرضاً يومياً بالعمل الجاد والفكر المبتكر الأصيل، حتى نسير بوطننا نحو المجد، ونرفع علمنا بمستطيلاته الأربعة وعروبة ألوانه، في كل المحافل والساحات رمزاً للتميز والعطاء المبدع.