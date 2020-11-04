النائب العام: شموخ الإنجازات

أبوظبي (وام)‏

أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن هذا اليوم يجسد أسمى معاني الوحدة والاتحاد التي غرسها مؤسس دولتنا وباني نهضتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي وضع مع إخوانه المؤسسين القواعد الأولى لدولة أصبحت محط أنظار العالم، وبات علمها يرفع عالياً في المحافل الدولية، حاملاً معه قصة نجاح الاتحاد.

وأكد أن الاحتفال ينطلق من الثوابت الوطنية، وينبع من قيم ولاء ووفاء شعب الإمارات لقادته وانتمائه الخالد لوطنه، معتبراً أن العلم مصدر فخرنا وعزتنا ورمز وحدتنا وهويتنا الوطنية، يجسد بشموخه مسيرة الإنجازات الحضارية التي حققتها دولة الإمارات، ويعكس رسالتها للعالم أجمع في التسامح والسلام والعدل، واحترام القيم الإنسانية التي قامت عليها دولة الاتحاد، وما زالت ركائز راسخة في نهجها في التعامل مع الجميع لتغدو الإمارات منارة إشعاع حضاري.