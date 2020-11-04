شرطة أبوظبي ترفع العلم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم العلم ورفعت علم الدولة خفاقاً عالياً فوق سارية مبناها. وجددت العهد والولاء للقيادة الحكيمة على تقديم الغالي والنفيس من أجل وطن العطاء والخير، ومواصلة مسيرة العيون الساهرة في تحقيق المزيد من المعدلات الإيجابية الريادية العالمية في حماية الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا. وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي: إن يوم العلم يأتي تجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت، وتأكيداً على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.