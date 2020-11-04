مسيرة في جبل حفيت

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع يوم العلم، نظمت شرطة أبوظبي مغامرة المسير الجبلي لقمة جبل حفيت في العين لمسافة 8 كيلومترات، وذلك بمشاركة ما يقارب 30 منتسباً من الضباط والأفراد من مختلف الإدارات الشرطية.

وجسدت المسيرة قيم الولاء والانتماء في نفوس المنتسبين، وتعزيز قيم العطاء والوفاء للوطن في يوم العلم، والذي يتزامن مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم في دولة الإمارات.

وأوضح مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي أن المغامرة تهدف إلى تنمية مهارات المنتسبين لمثل هذه الرياضات، التي تتسم بالتحدي والمغامرة، وتشجع على العمل بروح الفريق الواحد.