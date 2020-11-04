منصور بن زايد: يوم الفخر والشموخ والانتماء

أبوظبي (وام)

رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم بمناسبة «يوم العلم».

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم، أمس، في مجمع قصر الرئاسة، وانطلق برفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لعلم الدولة وسط عزف السلام الوطني، ليرفرف عالياً على سارية قصر الوطن.

.. وسموه خلال مراسم رفع العلم بحضور أحمد جمعة الزعابي وأحمد الحميري

حضر الاحتفال معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد محافظ المصرف المركزي، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وأصحاب السعادة وكلاء وزارة شؤون الرئاسة.

منصور بن زايد خلال المراسم بحضور أحمد جمعة الزعابي وسهيل المزروعي ومحمد البواردي وأحمد الحميري (تصوير: حمد الكعبي وعيسي الحمادي)

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: إن يوم العلم يكتسب رمزية وطنية ودلالة تاريخية، إذ يتزامن مع ذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، ويمثّل مناسبة تستحضر في نفوس شعب الإمارات مشاعر الفخر والشموخ، ومعاني الانتماء الصادق للوطن، والولاء للقيادة الرشيدة، والعرفان بالجميل لمؤسّس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، والآباء المؤسّسين، رحمهم الله. كما عبّر سموه عن اعتزازه وفخره بهذا اليوم الذي يعزّز قيم الولاء والانتماء في نفوس أبناء الوطن، ويؤكّد التلاحم المجتمعي، وتوحيد الجهود كافة لتحقيق مزيد من النجاحات على درب المسيرة التنموية الحافلة التي تشهدها الدولة.

منصور بن زايد خلال مراسم رفع العلم بحضور أحمد جمعة الزعابي وسهيل المزروعي ومحمد البواردي

وأضاف سموه قائلاً: «إن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا تتزامن مع مرحلة جديدة من السلام والانفتاح على الآخر وتعزيز مكانة الإمارات كنموذج حضاري في التعايش والتسامح والعطاء الإنساني، وفي تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم.. راجياً من الله العليّ القدير أن يمدّ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن ينعم على دولتنا وقيادتنا بمزيد من التقدّم والخير والازدهار».