«مدني دبي» تحتفل بيوم العلم

دبي (وام)

احتفلت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بيوم العلم، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة، وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم دولة الإمارات أمام المباني الحكومية الاتحادية والمحلية في شتى أرجاء الدولة.

وقام العميد جمال بن عاضد المهيري مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بالإنابة، في تمام الساعة الـ 11 برفع العلم، بحضور العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والرائد سلطان عبيد بن هده مدير مركز شهداء الإمارات بالإنابة، وفرقة الإطفاء.