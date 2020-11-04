سلطان بن خليفة: مناسبة للاحتفاء والافتخار

أبوظبي (وام)

رفع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة «يوم العلم».

وقال سموه، في تصريح له بهذه المناسبة، إن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين رفعوا علم الإمارات العربية المتحدة، معلنين للعالم تأسيس دولة فتية وإطلاق رؤية مستقبلية طموحة سبقت عصرها، وها هي الإمارات تعد ركيزة من الركائز الصلبة التي أرساها الآباء المؤسسون.

وأضاف سموه: «تجسد هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخاً لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن».

وأوضح سموه أن يوم العلم يُعد دعوة لكل أبناء الوطن لاستحضار الجهود التي بذلها آباؤنا المؤسسون لبذل النفيس والغالي من أجل رفعة دولتنا التي شهدت العديد من النجاحات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد أن «يوم العلم» يمثل مناسبة للاحتفاء والافتخار بما بلغته بلادنا من مجد ورفعة يشار لها بالبنان، ويعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية الأصيلة، ومبادئنا النبيلة، وهويتنا الأصيلة.

وقال سموه، إن الإمارات أصبحت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أحد أفضل النماذج في التطور الإنساني والحضاري والاجتماعي والاقتصادي، ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً ومن بين الأفضل عالمياً في الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية.