زكي نسيبة: رمز للوحدة والتلاحم

العين (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن يوم العلم الإماراتي مناسبة سنوية يجدد فيها أبناء الإمارات انتماءهم وفخرهم بعلم الدولة، وتجسد هذه المناسبة قيم الولاء والفخر لقيادة هذا البلد المعطاء والتعبير عن مدى المحبة والاعتزاز بهذا العلم الذي أصبح رمزاً للأمن والسلام، ويعيش في وجدان كل إماراتي وكل من يقيم على أرض الإمارات الطيبة، وأن يوم العلم يأتي ترسيخاً لليوم الذي قام فيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، برفعه ليرفرف عالياً عام 1971، ليصبح رمزاً للوحدة والتلاحم وحكاية عز وشموخ نستذكر من خلاله تاريخ الإمارات وجهود الآباء المؤسسين للاتحاد وحبهم وإخلاصهم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن الاحتفاء بيوم العلم الإماراتي في جامعة الإمارات له خصوصية ومكانة كبيرة في نفوس أبناء الإمارات، حيث أنها تضم طلبة من مختلف إمارات الدولة وهي الجامعة التي أرسى دعائمها الشيخ زايد لتكون منارة فكر وحضارة للأجيال وبهذه المناسبة يجتمع طلبتها الشباب ليجددوا العهد ويشحذوا الهمم لمتابعة مسيرة البناء والتقدم.