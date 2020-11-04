محمد بن فيصل القاسمي: تجديد الولاء والانتماء

الشارقة ( الاتحاد)

أكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي مؤسس مجموعة «ام بي اف» الوطنية أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم يعبر عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه. وتجسد هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.. يوم العلم مناسبة وطنية، يوم شهد بداية استكمال مسيرة تعزيز مكانة دولتنا على مستوى العالم. وأشار إلى أن دولتنا الحبيبة أصبحت في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة‏ «حفظه الله» أحد أفضل النماذج في التطور الإنساني والحضاري والاجتماعي والاقتصادي ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً ومن بين الأفضل عالمياً في الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية.

* محمد بن فيصل القاسمي

مؤسس مجموعة «ام بي اف» الوطنية