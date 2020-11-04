محمد الشرقي: اعتزاز بإنجازات الوطن

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الإلكترونية بالفجيرة أن يوم العلم مناسبة تجسد أصدق مشاعر الفخر والاعتزاز بقوة الإنجازات والتي وصلت للفضاء بسواعد أبناء الإمارات.

وقال إن رفع العلم ليبقى شامخا يرفرف في سماء الوطن هو دليل حبنا للعلم كرمز المجد والعزة وتجديد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة التي تسعى إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وصولا إلى مراتب عالية في التنافسية بين مختلف الدول في مختلف المجالات ورسم ملامح لمستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأضاف الشيخ محمد بن حمد: إن هذه المناسبة تعكس معاني الوفاء والتسامح والتعايش الذي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» حتى أصبحت نموذجا يحتذى به على مر الزمن، مشيرا إلى أن مشاركة مختلف شرائح المجتمع في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا تعكس التلاحم والتكاتف في مسيرة الازدهار والتقدم التي يشار لها بالبنان بين كل الأمم.