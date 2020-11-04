خلف عبد الله رحمه الحمادي: يوم فخر وعزة

أبوظبي (وام)

أكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد أن يوم العَلم، مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، فهو يوم فخر وعزة للجميع، إذ نرى فيه العَلم عالياً خفاقاً في سماء وطننا الغالي شاهداً على تاريخنا ونجاحنا وما وصلنا إليه من إنجازات أبهرت العالم، فالعَلم عنوان للولاء والانتماء، ورمز للهوية الوطنية.

وأضاف: «نجدد في هذا اليوم العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة بالاستمرار على درب الإخلاص والعمل الجاد من أجل رفعة وطننا الغالي، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتشريفه ورفع رايته في كل المحافل».

* خلف عبد الله رحمه الحمادي

مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد