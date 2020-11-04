خليفة بن طحنون يرفع العلم على سارية واحة الكرامة

أبوظبي (وام)

نظم مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي مراسم فعالية «يوم العلم» في واحة الكرامة، حيث قام الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي للمكتب، برفع علم الدولة على السارية الساعة 11 صباحاً.

وشارك في المراسم التي عزف خلالها السلام الوطني لدولة الإمارات، ممثلو القوات المسلحة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والتعاون الدولي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومكتب شؤون أسر الشهداء.

وجرت مراسم رفع العلم مع اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة التي تنفذها الدولة بسبب الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا».

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان: «إن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، تجسد المعاني الحقيقية لحلم الوحدة الذي حققه على أرض الواقع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون».

خليفة بن طحنون خلال فعالية رفع العلم على سارية واحة الكرامة

وأضاف: إن يوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، يمثل محطة وطنية ومنارة شامخة، ويوماً من أيام العز والمجد والفخر نحتفي فيه بعنوان وحدتنا ورمز هويتنا، ونجدد خلاله عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادتنا الحكيمة». وأكد فخره بإنجازات أبناء الإمارات وإبداعاتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات والقطاعات، رافعين راية الوطن خفاقة شامخة.

واستذكر الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان تضحيات شهداء الوطن الأبرار وبطولاتهم، وقال إن شهداءنا هم كوكبة من أبناء الوطن الذين جادوا بأرواحهم ليظل العلم شامخاً خفاقاً، مشيداً ببطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

ورفع الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتمنيات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، راجياً الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً الأمن والأمان والازدهار والتقدم.