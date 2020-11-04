«العدل» تحتفل بيوم العلم

أبوظبي (الاتحاد)

قام معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل وقيادات الوزارة وأعضاء السلطة القضائية، صباح أمس، بالاحتفال بيوم العلم بمبنى الوزارة ودور القضاء والمحاكم والنيابات الاتحادية بيوم العلم، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بما يحقق أمن وسلامة المشاركين، وتم خلال الحفل رفع علم دولة الإمارات على سارية مبنى الوزارة في أبوظبي، تعبيراً عن الاعتزاز والولاء والانتماء للوطن الغالي.

وأكد معالي وزير العدل، في مستهل الحفل، أن اليوم الوطني المجيد هو يوم الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، الذي أصبح مناسبة سنوية لغاية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات يشاركون فيها المقيمين على أرضها الطيبة، للتعبير عن الاعتزاز برمز هويتنا والروح الوطنية والانتماء المتعاظم بالقيم المستوحاة من الآباء المؤسسين للبلاد، ومناسبة أيضاً في يوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» مقاليد الحكم رئيساً للدولة، وتجسيداً حقيقياً للتعبير عن خالص التقدير والاعتزاز والوفاء لسموه ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء عهودهم الكرام.

وقال القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل: نحتفي اليوم بعلم الدولة، وعيوننا ترنو إلى تحقيق آمال وتطلعات قيادتنا الرشيدة، والسير على درب التميز والنجاح، لتظل راية الدولة عالية خفاقة في سماء الريادة.