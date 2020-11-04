«الزراعة والسلامة الغذائية»: طموحات كبرى لمواكبة التقدم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بيوم العلم، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، حيث قام سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة برفع علم الدولة في الساحة الأمامية لمبنى الهيئة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي

وأكد سعيد البحري العامري، مدير عام الهيئة، أن يوم العلم هو يوم تبتهج فيه القلوب، وهي ترى دولتنا تشق طريقها، وتمضي في جهودها من أجل سلام العالم ونهضته، حيث تعيش الإمارات اليوم عصرها الذهبي، تفيض بالحب، وتزخر بالوفاء، وتمتلئ بالطموحات الكبرى لمواكبة التقدم، ترعاها قيادة تمتاز بالحكمة وتعمل على تجسيد روح العمل والإبداع والتفاني، من أجل أن يبقى هذا الوطن متألقاً، زاهياً، مزدهراً.