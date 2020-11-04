سيف بدر القبيسي: علمنـا رمـز الشمـوخ

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن علم الإمارات هو رمز الشموخ والاعتزاز والفخر، وعنوان اتحادنا، ووحدة شعب الإمارات تحت ظل قيادتنا الحكيمة، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت أمس احتفاء بيوم العلم.

وأضاف القبيسي: إن رمزية الاحتفاء بيوم العلم تكتسب أهمية كبيرة، لتزامنها مع ذكرى طيبة وغالية على قلوبنا، وهي تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، ويوم العلم وقفة عز وافتخار بالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين الذين رفعوا علم الاتحاد، ووحدوا الإمارات، ووضعوا لنا اللبنة الأولى لقيام أرقى الدول، والتي أصبحت تقف اليوم بفضل حكمة قيادتها جنباً إلى جنب مع أفضل دول العالم، وأكثرها تقدماً، وتطوراً وازدهاراً.

وأكد أن يوم العلم مناسبة غالية على قلوبنا نستثمرها لنجدد بكل عزم وإيمان عهد الولاء والإخلاص لرايتنا الشامخة، ولقادة الوطن، ولماضيه المجيد وحاضره المزدهر ومستقبله الواعد، وهو تجديد للعزيمة من أجل المضي قدماً تحت راية الاتحاد.