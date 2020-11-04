«الخارجية»: عازمون على العمل لاستمرار رفعته

أبوظبي (وام)

احتفلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيوم العلم، استجابةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتوحيد رفع علم الدولة في تمام الساعة 11 صباحاً، بجميع المؤسسات والوزارات والمدارس والجهات الحكومية.

وعبرت الوزارة عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، مجددة مواثيق الولاء والانتماء للوطن الغالي، والعزم على خدمة العلم والعمل على استمرار رفعته.

ورفع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، علم الدولة على السارية الرئيسة في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور خالد عبدالله حميد بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم.

كما شاركت في هذه المناسبة سفارات دولة الإمارات وقنصلياتها وبعثاتها الدبلوماسية في كافة أرجاء العالم، حيث رفعت علم الدولة في مقارها بحضور أعضاء بعثات الدولة من السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً حسب التوقيت المحلي لكل بلد.