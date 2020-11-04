«الإسناد الحكومي» تحتفي بيوم العلم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية التابعة لها، يوم أمس، احتفالية رسمية بمناسبة يوم العلم، والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد. وشهد مراسم رفع علم الدولة في مقر الدائرة، معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، بحضور وكيل دائرة الإسناد الحكومي بالإنابة، ومدراء عموم الجهات التابعة للدائرة.

وجرى الاحتفال وسط أجواء وطنية تجسد معاني الانتماء، وتؤكد وحدة وتلاحم مجتمع الإمارات العربية المتحدة خلف راية الاتحاد في ظل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية كالتباعد الجسدي.