«الاتحادية للموارد البشرية»: مناسبة وطنية مهمة

دبي (وام)

احتفلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، بيوم العلم، استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للاحتفال بالمناسبة.

وقال الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة، في كلمته خلال الحفل، الذي نظمته الهيئة في مقرها بدبي، وحضره عدد من قياداتها ومسؤوليها: «إن يوم العلم يشكل مناسبة وطنية مهمة، وفرصة مثالية نحتفي خلالها بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد والمستويات على مدار الأعوام الماضية».