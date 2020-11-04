أبطال خط الدفاع الأول: نحتفي بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

شارك عدد من أبطال خط الدفاع الأول، ضمن فعالية يوم العلم التي نظمتها دائرة الصحة أبوظبي بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين في الدائرة، كما حضر الفعالية جميع الموظفين افتراضياً.

وقال معالي عبدالله آل حامد: «سعيد بلقائي مجموعة من أبطالنا في خط الدفاع الأول، وخاصة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، لنرفع العلم معاً ونحتفي بإنجازاتهم العظيمة في ظل مواجهتنا لجائحة كوفيد-19».