«الإمارات للتكنولوجيا»: عنوان العزة والمجد

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت كلية الإمارات للتكنولوجيا بيوم العلم، من خلال فعالية قام خلالها مجموعة من الطلاب بمشاركة الإداريين في رفع العلم أمام مبنى الكلية الرئيسي في أبوظبي، وترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات، وذلك إجلالاً وإكباراً لهذه الراية التي رفعها الآباء المؤسسون، وأضحت تعكس إنجازات الدولة الحضارية الرائدة في المجالات كافة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا: يُجسّد علم الإمارات المفاهيم المُتكاملة للوحدة الوطنية، ورمزاً لوحدة الوطن، وعنواناً لعزته ومجده.