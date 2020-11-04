مستشفيات «مبادرات رئيس الدولة»: مواصلة المسيرة النبيلة

عجمان- أم القيوين- رأس الخيمة (وام)‏

احتفلت المستشفيات التابعة لمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتضم مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة ومستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين ومدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان بيوم العلم، عبر رفعه على مقراتها بمشاركة القيادات والعاملين بها.

وأكد المشاركون في هذه المناسبة مواصلة مسيرتهم النبيلة في تقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات المعطاء، وتعهدوا بتجديد العزم ومضاعفة الجهود والعمل، ليبقى هذا الوطن منارة تضيء نوراً وتقدماً وحضارة لا تعرف الحدود ولا المستحيل، وتشهد يوماً بعد يوم تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والوطنية، في ظل القيادة الرشيدة التي تستهدف إعلاء شأن الدولة، ومنحها موقعها الذي تستحقه بين الأمم والشعوب على المستويين الإقليمي والدولي.