«الأعلى للأمومة والطفولة»: ذكرى غالية

أبوظبي (وام)

احتفل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في مقرة بأبوظبي، بـ«يوم العلم»، بحضور الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس، وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً أمام المباني الحكومية، بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة.

وقام سيف بن محمد العويس ووديمة بنت جمعة الدرمكي عضوا البرلمان الإماراتي للطفل برفع علم الدولة، في خطوة انتهجها المجلس لتحقيق المشاركة الفاعلة للطفل، بحضور عدد من الموظفين، وسط إجراءات احترازية نظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم من تداعيات انتشار فيروس «كوفيد 19».

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي: إن هذه المناسبة الوطنية تسمو بها معاني الوحدة والتلاحم المجتمعي وقيم الولاء والانتماء تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت: إن يوم العلم تجسيد صادق للتعبير عن الذكرى الغالية على قلب كل إماراتي، وهي تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، مشيرة إلى أن هذه المناسبة السنوية فرصة للتأكيد على وحدة الشعب بكافة مكوناته والتفافه حول علم الدولة تجديداً للعهد والولاء للوطن ولقيادته الرشيدة، وللحفاظ على المنجزات الحضارية الشاملة وما نراه من تقدم على مختلف الصعد.