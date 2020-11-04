«التعليم والمعرفة» و«تنمية المجتمع»: يوم الفخر بالهوية الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت دائرة التعليم والمعرفة أمس بيوم العَلَم، المناسبة السنوية التي تحتفي بها دولة الإمارات العربية المتحدة بعلم الدولة، وما يمثّله من معاني الفخر بالهوية الوطنية والانتماء.

واحتفالاً بهذه المناسبة، شهد كل من معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي سارة مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، مراسم رفع العلم أمام مقر الدائرة في أبوظبي. وخلال الفعالية، توجّهت معالي سارة مسلم بالشكر لقيادة دولة الإمارات لدعمها الدائم لقطاع التعليم، مؤكدةً أن يوم العلم هو فرصة لإحياء معاني الانتماء والولاء للوطن، وهو مناسبة لتأكيد التزام الدائرة في بناء منظومة تعليم شاملة تمكّن أجيال المستقبل من تجسيد القيم النبيلة التي يمثلها علم الدولة.