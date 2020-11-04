مغير الخييلي: علمنا رمز المجد

قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، في كلمته بمناسبة يوم العلم، إن علم الإمارات يمثل لنا رمزاً للمجد والرفعة والولاء والتضحيات، وأصبح علامة مميزة لكل شعوب العالم.

وأكد معاليه: نجدد في هذه المناسبة خالص حبنا وفخرنا واعتزازنا بما تم تحقيقه من منجزات ووصول علم الإمارات إلى الفضاء، إلى جانب العديد من الإنجازات المتواصلة التي تؤكد أن الإمارات تسير على طريق النجاح منذ رفع علم الاتحاد في عام 1971 إلى اليوم ونحن نشهد كل هذه التغيرات التنموية في بناء الدولة والإنسان وتنمية المجتمع مما يضمن توفير جودة حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وأشار معاليه: علمنا رمز للشموخ والعزة والرفعة والتقدم، علمنا رمز وعلامة تميز يشهد لها الجميع، وما تم تحقيقه يعود فيه الفضل إلى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

* مغير الخييلي

رئيس دائرة تنمية المجتمع