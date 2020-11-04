حسن محيمد: اللحمة بين القيادة والشعب

رأس الخيمة (وام)

أكد المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، أن «يوم العلم» مناسبة وطنية غالية تجسد الوحدة الوطنية، وتؤكد اللحمة بين القيادة والشعب لأجل رفعة الوطن في شتى المجالات، نتعاهد فيه على بذل الغالي والنفيس، وتقديم التضحيات لتحقيق الريادة وطموحات قيادتنا الرشيدة. وأضاف المستشار محيمد أن الاحتفال بيوم العلم رسالة إلى العالم أجمع، وترجمة حقيقية لمعنى التلاحم الوطني تلتف حول علم الإمارات رمز الوحدة والانتماء، الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأن رفع العلم يأتي تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن، وهو واجب وشعور يحمله قلب كل مواطن ومقيم على أرض الدولة.

* حسن محيمد

النائب العام لإمارة رأس الخيمة