طيران شرطة أبوظبي يجوب سماء العاصمة احتفاء بيوم العلم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي برفع علم الإمارات خفاقاً عالياً في سماء أبوظبي بمناسبة يوم العلم في رمزية تعبر عن الاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات شامخة في مسيرتها.

وتأتي الاحتفالية في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بهذه المناسبة الوطنية التي يعبر فيها أبناء الوطن عن الاعتزاز بالنهضة الشاملة، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وما بذله المؤسسون من جهود خيرة ركزت على تنمية الإنسان والاستثمار في المعرفة، حتى تحققت الإنجازات العملاقة في أنحاء الإمارات.