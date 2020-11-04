شرطة أبوظبي توزع أعلام الدولة بالنقاط الأمنية

أبوظبي (الاتحاد)

وزعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أعلام الدولة على السائقين بالنقاط الأمنية في إمارة أبوظبي، احتفاءً بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر سنوياً. وتعبر هذه المناسبة الوطنية الغالية عن قيم الانتماء والولاء وحب الوطن لدى أبناء الإمارات، الذين يلتفون حول رايته الشامخة في ظل قيادة رشيدة مهدت كل السبل، وأرست الأساس المتين والداعم لضمان مواصلة مسيرة التطور والنماء والازدهار في مختلف جوانب الحياة، وانطلاقاً من روح التكاتف والتعاون والالتفاف حول القيادة الحكيمة والتمسك بقيم الاتحاد لإعلاء راية الوطن خفاقة وشامخة.