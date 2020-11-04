وزارة الدفاع بدبي تحتفل بـ«يوم العلم»

دبي (وام)

احتفلت وزارة الدفاع بدبي أمس عند الساعة الحادية عشرة بـ«يوم العلم»، بحضور عدد من ضباط وموظفي الوزارة.

وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم في البلاد في 3 نوفمبر 2004، وتعد هذه المناسبة فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتقدمه، وضماناً للسعادة والرفاهية والحياة الكريمة لمواطنيه، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، وتعد أيضاً مناسبة لتجسيد الطموحات وإبراز المنجزات.