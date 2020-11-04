200 ألف علم تزين منزل مواطن

سعيد أحمد (أم القيوين)

يعشق الوطن ويحب علمه، ولا يتأخر عن المشاركة في المناسبات الوطنية، رغم ظروفه الصحية وإعاقته الحركية، تميز بفكرته التي بدأها قبل ست سنوات تقريباً، وأبدع فيها بتزيين منزله بألوان علم الإمارات، وأصبحت عادة يحرص عليها في كل عام. قال المواطن حميد عبيد آل علي من منطقة البطين بأم القيوين: بدأت برفع حوالي 3 آلاف علم قبل ست سنوات، ووصلت في العام الذي بعده إلى 20 ألف علم، وتطورت الفكرة وارتفع العدد إلى 60 ألف علم، ومن ثم إلى 140 ألف علم تقريباً، ووصل في عام 2019 إلى 180 ألف علم، وخلال هذا العام زينا المنزل بـ 200 ألف علم.

وأضاف: إن جائحة «كوفيد - 19» التي يشهدها العالم، لن تمنعنا من الاحتفال بيوم العلم، الذي نعتز ونفتخر به، سنرفع علم الإمارات في السماء، ليبقى شامخاً بألوانه الجميلة، وسنعمل على غرس الفكرة في نفوس أبنائنا، حتى يحافظوا على رمز وحدتنا وقوتنا، ويضحوا من أجل بقائه مرفوعاً، لافتاً إلى أن هذه المناسبة تعبر عن مشاعرنا المخلصة، وعن حبنا العميق لوطننا المعطاء ولحكومتنا الرشيدة.