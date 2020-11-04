مسؤولون ومواطنون: راية الوطن خفاقة

فهد بوهندي، لمياء الهرمودي، إيهاب الرفاعي (إمارات الدولة)

أكد مسؤولون ومواطنون اعتزازهم بيوم العلم الذي يمثل رمز العزة والفخر للجميع، وأن المناسبة فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة التي لا تدخر وسعاً لتحقيق رفاهية المواطن وعزة الوطن، مشيرين إلى التزامهم بالاشتراطات والإجراءات الوقائية كافة التي وجهت بها الجهات المعنية بالدولة خلال الاحتفاء بيوم العلم.





شامخ بالأعمال والعطاء

الدكتور سعيد الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، قال: يوم العلم هو مناسبة وطنية عزيزة علينا جميعاً، ونحتفل به وبمعانيه العميقة التي تحملها ألوانه، ونحن نحتفل بيوم العلم من خلال إبراز رمزيته التي تشير إلى قيمة الوطن، وأن يظل العلم مرفوعاً بالأعمال والعطاء، والجهود المبذولة لرفعة الوطن، وتطويره وإعلاء مكانته، مؤكداً على الجميع ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الأمن، والسلامة، خلال الاحتفاء بيوم العلم، إذ إنه لا بد من وضع ذلك بعين الاعتبار. كما رفع عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم كلمات التهنئة بهذا اليوم إلى حكومة وشعب الإمارات كافة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الراهنة للوباء، إلا أن شعب الإمارات والمقيمين على أرض هذا الوطن يشعرون بالفخر والولاء والانتماء له ولحكومته الرشيدة، لما وجدوه من أمن ورخاء واستقرار، حتى في أصعب الظروف التي يمر بها العالم.





رفعة الوطن

الدكتور طاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة، وقال: إن احتفال الدولة بيوم العلم يعبّر عن الثوابت والقيم. وأضاف: المناسبات الوطنية وخاصة يوم العلم، تتجدد سنوياً لتأكيد وقوف الشعب خلف قيادته الرشيدة التي تحرص دائماً على تقديم كل ما يحتاج إليه المواطن، ويساهم في رفعة الوطن ونهضته، لتظل راية الوطن عالية خفاقة في كل الميادين والمواقع كافة.





التعاضد والتلاحم

خالد عبد الرحيم، قال: المناسبة منحتنا فرصة أن نرى التعاضد والتلاحم بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، والحمد لله الكل يحتفي بيوم العلم، الصغار والكبار يشاركون في رفع علم دولتنا الحبيبة، وهذه المبادرة الوطنية تعمل على ترسيخ قيم، الوحدة بجانب إعلاء قيمة الاتحاد نظراً إلى أن العلم هو الهوية الأساسية للدولة وعنوانها، والاحتفاء به ينم عن العشق للوطن، والإحساس بالامتنان لمؤسسي الدولة، وتمازج كل أبناء الشعب وتعاضدهم، إلى جانب تجديد العهد ببذل كل غالٍ ونفيس للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في ظل القيادة، كما تعني مشاركة كل أطياف المجتمع وفئاته العمرية في هذه الاحتفالية، الاستعداد الكامل لخدمة الوطن والعمل على إعلاء رايته بين الأمم.





عنوان للانتماء

محمد علي النقبي، قال: الاحتفال بيوم العلم عنوان للانتماء والولاء لدولتنا، ويعزز الاحتفال بيوم العلم التمسك بقيم الاتحاد، وتأكيد التعايش السلمي المشترك بين أبناء الوطن فيما بينهم وبين المقيمين على أرض الدولة، ومن دواعي السرور أن الكل يشارك في هذا اليوم الجميل الذي يعبر عن فرحة شعب الإمارات بعلم بلاده، وعلى أرضه الحبيبة نحتفل كلنا مواطنين ومقيمين، ويشكل رمزاً لوحدتنا الوطنية، ويجسد تلاحمنا ويعكس بصورة حقيقية فخرنا بدولتنا وعنوانها المتمثل في العلم بألوانه الأربعة التي تمازجت وتناسقت كما شعب الإمارات في ظل قيادتنا الحكيمة.





ملحمة وطنية

علي الحمادي من الظفرة، أكد أن الحديث عن يوم العلم يعطي الصورة الجميلة التي تترسخ كل عام لدى أبناء الوطن وهم يقدمون ملحمة وطنية رائعة، من خلال الالتفاف تحت راية واحدة وقيادة حكيمة قادرة على النهوض بالوطن ورفع رايته بعزة وشموخ وكبرياء في الصعد كافة.

وأضاف أن يوم العلم مناسبة وطنية يحرص الجميع على المشاركة فيها، كونها ترسخ القيم والمبادئ في نفوس أبناء الوطن، وتعطي مفهوماً حقيقياً للمواطنة والانتماء لهذا الوطن المعطاء الغالي.





تجديد العهد

عبد الله زينل أوضح أن الاحتفال يؤكد أن الإمارات دولة تسامح ومحبة، وتنسجم تحت رايتها شتى الأجناس، فضلاً عن تأكيد دعم المحتفلين وتقديرهم لمسيرة التنمية، وتجديد العهد للمضي قدماً لإعلاء قيم الوحدة الوطنية والتلاحم، والعمل على استنهاض الهمم لدى جميع فئات المجتمع لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة عالية.





الوطن والمواطن

حمد الحمادي، أكد أن الاحتفاء بيوم العلم له قيمة وطنية كبيرة وجرعة إضافية لتعزيز العلاقة الراسخة بين الوطن والمواطن، كما يزيد الارتباط بالأرض والتمسك بالمبادئ التي قمنا ونشأنا عليها، تحت راية العلم والتي ستظل خفاقة بالمجد وتحمل كل معاني التقدم والازدهار، ولا ننسى أن الاحتفال بهذه المناسبة يحظى بمشاركة فاعلة من كل من يقيم على هذه الأرض دون استثناء مواطنين ومقيمين، الأمر الذي يرفع من الحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة مما يؤكد ولاءهم وانتماءهم.





البيت متوحد

سالم المزروعي، من أهالي مدينة زايد، يشير إلى أن يوم العلم يرسخ مجموعة من القيم، أهمها الوحدة الوطنية وقيمة السلام، من خلال تأكيد التعايش السلمي المشترك بين أبناء الوطن في ما بينهم وبين المقيمين على أرض الدولة، وقيمة البيت المتوحد، التي تؤكد أن شعب الإمارات متوحد في ولائه لقادته وحبه لوطنه، وقيمة التسامح التي تترجم أن الإمارات دولة التسامح. وبين المزروعي أن «يوم العلم» مناسبة وطنية عزيزة، نرفع خلالها راية شموخنا وعنوان عزتنا، ونقف إجلالاً لهذا العلم، ونعبّر فيها عن محبتنا للوطن، كما نجدد العهد والولاء ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الاتحاد، وقيم الخير والعطاء والمكتسبات الحضارية التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.





حب الوطن

خميس سيف المزروعي، من أهالي الظفرة، أكد أن الاحتفال بيوم العلم يرسخ مفهوم حب الوطن والانتماء إليه، ويعتبر مناسبة وطنية لتجديد العهد والولاء للقيادة، وتأكيد الالتزام، والعمل بجدٍّ واجتهاد حتى يكون الجميع عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في إسعاد المواطن، عازمين على مواصلة الإنجازات، وتحقيق الآمال والطموحات، بما يضمن الرفعة والريادة لدولة الإمارات، ورفع رايته عالية في المجالات والميادين كافة.





مناسبة وطنية

محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، أكد أن يوم العلم مناسبة وطنية تعكس مشاعر الوحدة والحب للإمارات، فجميع من يقطن على هذه الأرض يستشعر هذا الشعور، كما نستذكر في الوقت نفسه بناة الوطن وأياديهم البيضاء في هذا اليوم المميز، كما نستغل يوم العلم للتعبير فيه عن معاني الفخر والولاء والانتماء التي نكنها لهذا الوطن، وللقيادة الرشيدة التي تقود مسيرة النماء والتطور في الدولة. كما أننا نعلن ونتعهد أمام هذا العلم، الذي هو رمز وحدتنا بتقديم أقصى طاقاتنا، وإمكاناتنا لتكون الإمارات هي الأولى على جميع الصعد.