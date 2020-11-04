يوسف حمد الشيباني: إنجازات إماراتية جبارة

دبي (الاتحاد)

قال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «تحتفل الدولة بيوم العلم وهي على مشارف خمسين عاماً جديدة مليئة بالخطط والبرامج التي تستشرف المستقبل الواعد، بما فيها خطط قطاع الفضاء الإماراتي للمستقبل، التي تلبي متطلبات الفكر التقدمي والازدهار للمرحلة القادمة، ضمن استراتيجية المركز الطموحة، وتحت علم الإمارات الذي يرفرف شامخاً في سماء وطن الريادة، كما يأتي الاحتفال في غمرة تحقق إنجازات إماراتية جبارة في مختلف المجالات، ولعل أبرزها دخول الإمارات وبقوة إلى عالم الفضاء، والذي أثمر عن إرسال العلم الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة».

* يوسف حمد الشيباني

المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء